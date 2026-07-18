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МВД: В Чебоксарах автомобиль врезался в остановку, погибла женщина

В Чебоксарах на Московском проспекте автомобиль Renault Logan врезался в остановочный павильон, где находились люди. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщили в пресс-службе МВД по Чувашской Республике.

В Чебоксарах на Московском проспекте автомобиль Renault Logan врезался в остановочный павильон, где находились люди. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщили в пресс-службе МВД по Чувашской Республике.

Авария произошла 17 июля около 22 часов возле дома № 36. По предварительным данным, 18-летний водитель съехал с проезжей части и совершил наезд на остановку. В результате погибла женщина, ее личность устанавливается. Еще один мужчина в бессознательном состоянии доставлен в больницу.

Предварительный виновник пояснил, что уснул за рулем. Обстоятельства и дополнительные данные устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Возбуждено уголовное дело, водителю грозит до пяти лет лишения свободы, говорится в сообщении.

18 июня автомобиль Chevrolet врезался в автобус около остановки «Детская поликлиника» на Костромской улице в Москве. У легковушки отлетело колесо. Автобус также получил повреждения: в результате столкновения разбилось лобовое стекло.

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