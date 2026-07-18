МВД: В Чебоксарах автомобиль врезался в остановку, погибла женщина

Авария произошла 17 июля около 22 часов возле дома № 36. По предварительным данным, 18-летний водитель съехал с проезжей части и совершил наезд на остановку. В результате погибла женщина, ее личность устанавливается. Еще один мужчина в бессознательном состоянии доставлен в больницу.