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Водитель, протаранивший остановку в Чебоксарах, получил права всего месяц назад

По информации прокуратуры, размещённой в Telegram-канале, водитель, совершивший наезд на остановку в Чебоксарах, находился в трезвом состоянии. Его стаж вождения составляет чуть больше месяца.

Источник: Life.ru

«Предварительное освидетельствование не выявило у водителя признаков алкогольного опьянения. При этом он получил водительские права чуть более месяца назад», — уточняется в сообщении.

Прокуратура взяла на контроль проверку по факту ДТП. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Напомним, авария произошла 17 июля около 22 часов. Предварительно, 18-летний водитель «Рено Логан» съехал с проезжей части и совершил наезд на остановочный павильон, где стояли люди. Женщина скончалась на месте происшествия, личность погибшей устанавливается. Один мужчина, находившийся без сознания, экстренно госпитализирован. Предварительная причина ДТП — водитель уснул за рулём.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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