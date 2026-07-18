В Киеве и четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Киеве и четырех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Сирены также работают в Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях. В красной зоне остаются Днепропетровская, Полтавская, Сумская и Харьковская области.
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