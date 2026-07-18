Пентагон: число пострадавших военных в Иране достигло 427

Число американских военнослужащих, получивших ранения в ходе боевых действий, связанных с конфликтом с Ираном, увеличилось до 427 человек. Такие данные приводятся в материалах Пентагона.
Наибольшее количество раненых приходится на сухопутные войска — 287 человек. В Военно-морских силах зарегистрировано 68 пострадавших, в Военно-воздушных силах — 53, а в Корпусе морской пехоты — 19 военнослужащих.
Ранее Иран впервые с начала нынешнего конфликта нанес удар по американскому объекту на базе Эт-Танф в сирийской провинции Хомс.
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