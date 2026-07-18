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Пентагон: число пострадавших военных в Иране достигло 427

Число пострадавших при боевых действиях против Ирана военных США возросло до 427.

Источник: Аргументы и факты

Число американских военнослужащих, получивших ранения в ходе боевых действий, связанных с конфликтом с Ираном, увеличилось до 427 человек. Такие данные приводятся в материалах Пентагона.

Согласно опубликованной информации, рост числа пострадавших произошел на фоне возобновления ударов США по территории Ирана и ответных действий со стороны исламской республики. Статистика основана на данных системы анализа потерь американского военного ведомства по состоянию на 17 июля.

Наибольшее количество раненых приходится на сухопутные войска — 287 человек. В Военно-морских силах зарегистрировано 68 пострадавших, в Военно-воздушных силах — 53, а в Корпусе морской пехоты — 19 военнослужащих.

Ранее Иран впервые с начала нынешнего конфликта нанес удар по американскому объекту на базе Эт-Танф в сирийской провинции Хомс.

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