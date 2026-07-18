СК выясняет причины смертельного падения строителей с высоты 66 метров во Владивостоке

Об этом сообщает ИА DEITA.RU. По данным следствия, трагедия произошла 16 июля в районе улицы Адмирала Невельского. Предварительно установлено, что при выполнении строительно-монтажных работ сотрудник организации-субподрядчика допустил нарушение требований техники безопасности. В результате произошел разрыв стальных канатов подвесного фасадного подъемника, в котором в этот момент находились двое рабочих. Конструкция сорвалась с высоты около 66 метров, мужчины получили смертельные травмы. Уголовное дело расследуется по части 3 статьи 216 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.