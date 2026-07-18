На базе отдыха Ставрополья отравились 40 человек

«За медицинской помощью с признаками кишечной инфекции обратились 40 человек. У некоторых высокая температура и прочие признаки отравления», — сказал собеседник агентства.
Вместе с тем, пресс-служба следственного управления СК РФ сообщила о том, что посетители одного из гостиничных комплексов, расположенных на водохранилище Волчьи Ворота около села Новоселицкого, обратились в медицинское учреждение с признаками кишечной инфекции. Некоторым потребовалась госпитализация.
Ранее со ссылкой на данные пресс-службы прокуратуры региона сообщалось о том, что по факту отравления начата проверка. В следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что работа базы отдыха временно приостановлена. Организована процессуальная проверка по признакам преступления по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей).