На базе отдыха Ставрополья отравились 40 человек

Ранее со ссылкой на данные пресс-службы прокуратуры региона сообщалось о том, что по факту отравления начата проверка. В следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что работа базы отдыха временно приостановлена. Организована процессуальная проверка по признакам преступления по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей).