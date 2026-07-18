За секунду погибла семья: В Тамбовской области страшное ДТП, унёсшее 4 жизни, попало на видео

Ранее легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в Чебоксарах. ДТП произошло вечером 17 июля возле дома № 36 на Московском проспекте. По предварительным данным, 18-летний водитель Renault Logan съехал с дороги и наехал на павильон, рядом с которым находились люди. Одна женщина погибла на месте, её личность устанавливали сотрудники полиции. Мужчину без сознания доставили в больницу. Предварительная причина ДТП — водитель уснул за рулём.