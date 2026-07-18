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BR24: в Германии задержали гражданина Молдавии за запуск беспилотника

Гражданин Молдавии арестован в Баварии за запуск беспилотника над территорией оборонного предприятия.

Источник: Аргументы и факты

В Баварии задержан 37-летний гражданин Молдавии, которого подозревают в использовании беспилотника для наблюдения за территорией оборонного предприятия. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания BR24 со ссылкой на полицию и прокуратуру.

По информации правоохранительных органов, мужчину арестовали вечером в среду. В отношении него ведется расследование по подозрению в шпионаже с использованием дрона в интересах, которые сейчас устанавливаются следствием.

Власти не раскрывают название оборонного предприятия, над которым был замечен беспилотник, а также не сообщают других деталей уголовного дела. Расследование продолжается.

Ранее во Франции задержали выходца из Белоруссии по подозрению в шпионаже за предприятием, выпускающим технику для армий Франции и Украины.

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