BR24: в Германии задержали гражданина Молдавии за запуск беспилотника

В Баварии задержан 37-летний гражданин Молдавии, которого подозревают в использовании беспилотника для наблюдения за территорией оборонного предприятия. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания BR24 со ссылкой на полицию и прокуратуру.
По информации правоохранительных органов, мужчину арестовали вечером в среду. В отношении него ведется расследование по подозрению в шпионаже с использованием дрона в интересах, которые сейчас устанавливаются следствием.
Власти не раскрывают название оборонного предприятия, над которым был замечен беспилотник, а также не сообщают других деталей уголовного дела. Расследование продолжается.
Ранее во Франции задержали выходца из Белоруссии по подозрению в шпионаже за предприятием, выпускающим технику для армий Франции и Украины.