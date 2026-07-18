Подростка эвакуировали спасатели после падения с моста в Красной Поляне

А ранее в Ленобласти мужчина 1991 года рождения оказался в ловушке внутри клена и провёл там больше суток. Полость внутри дерева находилась примерно на высоте четырёх метров от земли, а её глубина составляла около двух метров. Прибывшие пожарные сначала убрали мешавшие ветви, после чего организовали безопасный доступ к пострадавшему. Позднее стало известно, что мужчина был там не один— он провёл ночь с запасом пива, и покидать своё древесное убежище не торопился.