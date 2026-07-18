Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трое майнеров пойдут под суд в Подмосковье за кражу электроэнергии на 1 млн руб

В Подмосковье перед судом предстанут трое участников организованной группы, обвиняемых в незаконном потреблении электричества на сумму более 1 млн руб. для работы майнинг-фермы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих соучастников. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. “а” ч. 2 ст. 165 УК РФ (“Причинение имущественного ущерба путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере”)», — рассказали в ведомстве.

По версии следствия, в период с июля по сентябрь 2022 года обвиняемые, находясь в дер. Новоникольское муниципального округа Шаховская, незаконно осуществляли безучетное потребление электроэнергии для обеспечения бесперебойной работы майнингового оборудования. Для этого они самовольно внесли изменения в конструкцию прибора учета, чтобы исказить фактические показатели.

В результате противоправных действий злоумышленники причинили ущерб на сумму свыше 1 млн руб. Вину в совершении преступления фигуранты не признали. В ходе следствия на их транспортные средства был наложен арест. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Волоколамский городской суд Московской области.