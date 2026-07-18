Трое майнеров пойдут под суд в Подмосковье за кражу электроэнергии на 1 млн руб

По версии следствия, в период с июля по сентябрь 2022 года обвиняемые, находясь в дер. Новоникольское муниципального округа Шаховская, незаконно осуществляли безучетное потребление электроэнергии для обеспечения бесперебойной работы майнингового оборудования. Для этого они самовольно внесли изменения в конструкцию прибора учета, чтобы исказить фактические показатели.