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На базе отдыха на Ставрополье 40 человек отравились кишечной инфекцией

На базе отдыха в Новоселицком округе Ставропольского края 40 человек обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции. Об этом в субботу, 18 июля, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

На базе отдыха в Новоселицком округе Ставропольского края 40 человек обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции. Об этом в субботу, 18 июля, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

— За медицинской помощью с признаками кишечной инфекции обратились 40 человек. У некоторых высокая температура и прочие признаки отравления, — сказал собеседник агентства.

Часть пострадавших госпитализирована. По факту отравления начата проверка прокуратуры и следственного комитета, работа базы отдыха временно приостановлена. Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, сотрудники Роспотребнадзора проводят проверку санитарных условий на объекте, говорится в сообщении.

Полсотни человек заразились кишечной инфекцией после посещения кафе в Пятигорске. Пострадавшие жаловались на «адские» боли в животе и высокую температуру. Главное о произошедшем — в материале «ВМ».

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