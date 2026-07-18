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На Таганрог идет атака беспилотников ВСУ, в небе над городом работает ПВО

В ночь на субботу украинские беспилотники пытаются атаковать Таганрог.

В ночь на субботу украинские беспилотники пытаются атаковать Таганрог.

«Внимание — работают силы ПВО», — написала в MAX еще в одиннадцатом часу вечера в пятницу мэр Светлана Камбулова.

Она попросила горожан покинуть улицы, а тех, кто уже в помещениях — не подходить к окнам.

«Сохраняйте спокойствие!», — добавила Камбулова.

Перед этим мэр проинформировала о том, что в городе объявлена угроза атаки БПЛА.

Местные жители между тем пишут в соцсетях, что в Таганроге до сих пор звучат сирены оповещения, а в небе раздаются взрывы.

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