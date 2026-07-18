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КСИР сообщил о подрыве двух танкеров на минах в районе Ормуза

17 июля в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что два нефтяных танкера взорвались и загорелись при прохождении через заминированный участок вблизи Ормузского пролива.

Источник: Reuters

«Два нефтяных танкера, пытавшиеся пройти по заминированному маршруту к югу от Ормузского пролива под прикрытием американских разведывательных служб, взорвались и загорелись», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

В КСИР отметили, что проход судов через Ормуз в настоящее время «крайне опасен и полностью закрыт». Там также подчеркнули, что экспорт удобрений, нефти и газа невозможен до прекращения агрессии со стороны США.

«В целях защиты капитала и, что еще важнее, ваших жизней, судам не следует поддаваться обману и заходить на заминированный маршрут», — предупредили в КСИР.

О возобновлении блокады Ормузского пролива было объявлено 14 июля в Центральном командовании Вооруженных сил США. По данным пресс-службы ведомства, в настоящее время на Ближнем Востоке развернуто более 20 кораблей военно-морских сил США, а также сотни военных самолетов.

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