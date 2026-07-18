Помощницу бизнесмена Ермолаева задержали на месте покушения в Монако

«Женщина была задержана на самом месте преступления, совершённого 29 июня в Монако. Это была помощница Вадима Ермолаева, которая пришла забрать паспорт жертвы. Говорят, что убийца всегда возвращается на место своего преступления. За исключением того, что на этот раз полицейская поговорка оказалась ложной», — пишет издание.