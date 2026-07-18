40 человек заразились кишечной инфекцией в гостиничном комплексе на Ставрополье

Ранее девять детей почувствовали недомогание в спортивно-оздоровительном лагере «Динамовец» в селе Красноярка Омской области. Проблемы со здоровьем также возникли у некоторых сотрудников учреждения. Следователи возбудили уголовное дело, а Роспотребнадзор взял необходимые пробы. Региональное Министерство спорта заявило, что руководство лагеря сократило смену из-за неполадок с водопроводом. Позже специалисты устранили неисправности, а следующий заезд запланировали на 18 июля. Всем заболевшим оказали медицинскую помощь, угрозы их жизни не выявили. Прокуратура проверяет организацию питания и санитарные условия в учреждении.