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СК проверит сообщения о массовом отравлении в гостинице на Ставрополье

СК России проверит информацию о массовом отравлении людей в гостиничном комплексе Ставропольского края.

Источник: Аргументы и факты

Следственный комитет России начал проверку после появления информации о массовом обращении посетителей гостиничного комплекса в Ставропольском крае за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции. Об этом сообщили в региональном следственном управлении.

По данным ведомства, процессуальная проверка организована сотрудниками Александровского межрайонного следственного отдела. Она проводится по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

На время проведения проверки гостиничный комплекс, расположенный в районе водохранилища Волчьи Ворота в Новоселицком округе, временно приостановил работу. Ход расследования находится на контроле руководства регионального управления Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что в Астрахани следователи допрашивают сотрудников предприятия общепита после вспышки сальмонеллеза, в результате которой погиб один человек.