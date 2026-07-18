СК проверит сообщения о массовом отравлении в гостинице на Ставрополье

Следственный комитет России начал проверку после появления информации о массовом обращении посетителей гостиничного комплекса в Ставропольском крае за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции. Об этом сообщили в региональном следственном управлении.
По данным ведомства, процессуальная проверка организована сотрудниками Александровского межрайонного следственного отдела. Она проводится по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
На время проведения проверки гостиничный комплекс, расположенный в районе водохранилища Волчьи Ворота в Новоселицком округе, временно приостановил работу. Ход расследования находится на контроле руководства регионального управления Следственного комитета.
Ранее сообщалось, что в Астрахани следователи допрашивают сотрудников предприятия общепита после вспышки сальмонеллеза, в результате которой погиб один человек.