Прокуратура вскрыла аферу с добычей краба на 2,5 миллиарда рублей в Приморье

Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку работы одного из закрытых акционерных обществ (ЗАО). Предприятие получило специальные инвестиционные квоты на вылов биоресурсов. Взамен компания должна была построить четыре среднетоннажных краболовных судна длиной свыше 50 метров. Однако в установленные сроки работы так и не начались. Кроме того, организация скрыла от Росрыболовства тот факт, что находится под контролем иностранного инвестора.