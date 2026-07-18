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Reuters: при атаке на провинцию Хормозган в Иране погибли три человека

Три человека погибли в результате атаки на провинцию Хормозган на юге Ирана, ещё восемь человек получили травмы, информирует Reuters.

Источник: Аргументы и факты

Три человека погибли в результате атаки на провинцию Хормозган на юге Ирана, информирует Reuters.

Кроме того, ещё восемь человек получили травмы.

«Три человека погибли, восемь ранены вследствие вражеской атаки на Хормозган», — говорится в сообщении.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В Пентагоне заявили, что ВС США начали новый раунд ударов по целям в Иране. В городе Сирик и городе Йезд прогремели взрывы. Иран нанёс ответные удары.

В частности, Корпус стражей исламской революции нанёс удары по складу беспилотных летательных аппаратов и «главному ИИ-хабу» Бахрейна. Кроме того, в КСИР заявили, что остановлены четыре танкера, которые пытались пройти через Ормузский пролив. Были использованы беспилотники и ракеты.

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