Пентагон отчитался о пострадавших военных при конфликте с Ираном

В ночь на 18 июня США и Иран заключили меморандум, который предполагал прекращение конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в ночь на 8 июля Вашингтон нанес новые удары по иранской территории. В американском руководстве заявили, что эти действия стали ответом на якобы имевшие место атаки Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Во внешнеполитическом ведомстве Ирана охарактеризовали удары США как грубое нарушение ранее достигнутых договоренностей.