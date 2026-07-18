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Пентагон отчитался о пострадавших военных при конфликте с Ираном

Согласно данным Пентагона, количество военнослужащих США, получивших ранения в ходе боевых действий против Ирана, увеличилось до 427 человек.

Источник: Reuters

Рост числа пострадавших зафиксирован после того, как американская сторона возобновила удары по Ирану, а также на фоне ответных действий, предпринятых исламской республикой.

По информации «системы анализа потерь в обороне» Министерства обороны США, актуальной на 17 июля, в военно-морском флоте насчитывается 68 раненых, в военно-воздушных силах — 53, в морской пехоте — 19, а в сухопутных войсках — 287.

В ночь на 18 июня США и Иран заключили меморандум, который предполагал прекращение конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в ночь на 8 июля Вашингтон нанес новые удары по иранской территории. В американском руководстве заявили, что эти действия стали ответом на якобы имевшие место атаки Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Во внешнеполитическом ведомстве Ирана охарактеризовали удары США как грубое нарушение ранее достигнутых договоренностей.

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