Пентагон отчитался о пострадавших военных при конфликте с Ираном

Рост числа пострадавших зафиксирован после того, как американская сторона возобновила удары по Ирану, а также на фоне ответных действий, предпринятых исламской республикой.
По информации «системы анализа потерь в обороне» Министерства обороны США, актуальной на 17 июля, в военно-морском флоте насчитывается 68 раненых, в военно-воздушных силах — 53, в морской пехоте — 19, а в сухопутных войсках — 287.
В ночь на 18 июня США и Иран заключили меморандум, который предполагал прекращение конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в ночь на 8 июля Вашингтон нанес новые удары по иранской территории. В американском руководстве заявили, что эти действия стали ответом на якобы имевшие место атаки Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Во внешнеполитическом ведомстве Ирана охарактеризовали удары США как грубое нарушение ранее достигнутых договоренностей.