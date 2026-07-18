Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Алматы накрыли притоны для интимных услуг

С начала 2026 года полицейские Алматы накрыли 430 квартир, в которых оказывали интимные услуги, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Полицейские регулярно наведываются в съемные квартиры с рейдом. Адреса находят через сайты с объявлениями, где указаны и номера телефонов девушек. Часто о притонах сообщают и сами соседи, передает «КТК».

Со слов начальника Управления общественной безопасности ДП города Алматы Тимура Ногайбаева, владельцы квартир-притонов привлечены к административной ответственности по статье 450. В рамках данной статьи на них были наложены штрафы порядка 100 месячных расчетных показателей.

Кроме того, 750 работниц поставили на учет. Как выяснили полицейские, в среднем в подобных заведениях чек начинается от 55 тыс. тенге и оплатить можно даже в рассрочку.

Также внимание сотрудников полиции Алматы во время мониторинга интернет-пространства привлек пафосный кортеж, нарушивший правила дорожного движения.