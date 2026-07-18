В Алматы накрыли притоны для интимных услуг

Полицейские регулярно наведываются в съемные квартиры с рейдом. Адреса находят через сайты с объявлениями, где указаны и номера телефонов девушек. Часто о притонах сообщают и сами соседи, передает «КТК».
Со слов начальника Управления общественной безопасности ДП города Алматы Тимура Ногайбаева, владельцы квартир-притонов привлечены к административной ответственности по статье 450. В рамках данной статьи на них были наложены штрафы порядка 100 месячных расчетных показателей.
Кроме того, 750 работниц поставили на учет. Как выяснили полицейские, в среднем в подобных заведениях чек начинается от 55 тыс. тенге и оплатить можно даже в рассрочку.
Также внимание сотрудников полиции Алматы во время мониторинга интернет-пространства привлек пафосный кортеж, нарушивший правила дорожного движения.