В Ставрополье около 40 отдыхающих обратились к врачам с признаками отравления

Прокуратура Ставропольского края начала проверку после того, как отдыхающие в Новоселицком округе обратились к врачам с признаками отравления. В правоохранительных органах сообщили «Интерфаксу», что за медпомощью обратились около 40 постояльцев гостиничного комплекса.