В Серпухове при пожаре в швейном цехе есть пострадавшие

«02:19 — ликвидация последствий пожара. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению привлекались 35 человек, 12 единиц техники, в том числе 18 человек и 6 единиц техники со стороны МЧС.
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