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В Серпухове при пожаре в швейном цехе есть пострадавшие

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Последствия возгорания в ангаре в Серпухове, где находится швейный цех, ликвидированы, есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Источник: РИА "Новости"

«02:19 — ликвидация последствий пожара. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению привлекались 35 человек, 12 единиц техники, в том числе 18 человек и 6 единиц техники со стороны МЧС.

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