Над Нью-Йорком перехватили самолет за нарушение ограничений перед финалом ЧМ

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Американские истребители F-16 17 июля перехватили самолет, нарушивший временные ограничения на полеты над штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси в преддверии финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).
«17 июля примерно в 16:18 по времени Восточного побережья США (23:18 мск — прим. ТАСС) истребители NORAD F-16 перехватили воздушное судно авиации общего назначения, нарушившее временные ограничения на полеты над Нью-Йорком, — говорится в заявлении NORAD. — Воздушное судно безопасно сопроводили из [запрещенной] зоны».
Ранее командование сообщило, что ограничения будут действовать с 17 по 19 июля в связи с тем, что 19 июля в Нью-Джерси сборные Аргентины и Испании встретятся в финале чемпионата мира по футболу.