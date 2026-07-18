У побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,1

У побережья мексиканского штата Чиапас зафиксировано очередное землетрясение предварительной магнитудой 5,1. Об этом сообщил Национальный сейсмологический центр Мексики.
По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился примерно в 114 километрах к юго-западу от города Уистла, а очаг залегал на глубине около 10 километров. Сейсмическое событие произошло днем 17 июля по местному времени.
Новое землетрясение стало частью серии афтершоков, последовавших за более мощным землетрясением магнитудой 7,4, произошедшим ранее у тихоокеанского побережья Чиапаса. На данный момент информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
Ранее сообщалось, что необычная сейсмическая активность, зафиксированная у побережья США, могла быть вызвана не природными причинами, а экспериментальным взрывом.