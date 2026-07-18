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Во Владимире беспилотник ударил по многоквартирному дому

Во Владимире беспилотник попал в одну из квартир жилого дома, сообщил губернатор региона Александр Авдеев. В здании начался пожар.

Во Владимире беспилотник попал в одну из квартир жилого дома, сообщил губернатор региона Александр Авдеев. В здании начался пожар.

По словам главы Владимирской области, жильцы многоквартирного дома эвакуируются. Открытое горение ликвидировано. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

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