Во Владимире беспилотник ударил по многоквартирному дому

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Александр Авдеев: биография, карьера и личная жизнь губернатора Владимирской области

Уроженец Калуги и выпускник факультета машиностроения стал в 2021 году врио губернатора Владимирской области. Через год Александр Авдеев официально возглавил регион: собрали главное из биографии чиновника.