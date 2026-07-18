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Украинский беспилотник попал в жилой дом во Владимире, возник пожар

Во Владимире после удара украинского беспилотника загорелась квартира в одном из многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Источник: Life.ru

«В результате попадания 1 БПЛА в одну из квартир многоквартирного жилого дома во Владимире возник пожар. Жильцы эвакуируются. На месте работают оперативные службы. Завершена ликвидация открытого горения. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в заявлении.

Ранее Life.ru писал, что в Васильевке Запорожской области две женщины пострадали при атаке украинского беспилотника на многоквартирный дом. Информация о состоянии пострадавших пока не приводится. О других раненых также не сообщалось. Несколько квартир получили серьёзные повреждения.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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