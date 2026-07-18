Украинский беспилотник попал в жилой дом во Владимире, возник пожар

Ранее Life.ru писал, что в Васильевке Запорожской области две женщины пострадали при атаке украинского беспилотника на многоквартирный дом. Информация о состоянии пострадавших пока не приводится. О других раненых также не сообщалось. Несколько квартир получили серьёзные повреждения.