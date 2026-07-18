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Во Владимире БПЛА попал в многоквартирный дом

Губернатор Александр Авдеев сообщил, что пожар во Владимире возник после того, как беспилотный летательный аппарат попал в одну из квартир многоквартирного жилого дома. Проводится эвакуация жильцов.

Источник: РИА "Новости"

«В результате попадания одного БПЛА в одну из квартир многоквартирного жилого дома во Владимире возник пожар. Жильцы эвакуируются. На месте работают оперативные службы. Завершена ликвидация открытого горения», — написал Авдеев в «Максе».

По предварительным данным, которые привел глава региона, пострадавших в результате произошедшего нет.

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