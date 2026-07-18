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Собянин: Семь летевших на Москву БПЛА сбито системой ПВО Минобороны

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летели в сторону Москвы. Об этом в субботу, 18 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летели в сторону Москвы. Об этом в субботу, 18 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в своем канале в мессенджере МАКС.

За прошедшую неделю отечественные силы ПВО сбили 68 управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства, две крылатые ракеты большой дальности, а также 4661 беспилотник. Всего с начала СВО российские войска уничтожили 673 украинских самолета, 284 вертолета, 183 156 дронов, 666 зенитных ракетных комплексов, 30 183 танка и других боевых бронированных машин.

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