Вблизи Москвы сбиты семь беспилотников

Силы ПВО уничтожили семь беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что на месте падения БПЛА работают экстренные службы.
Примерно с 1:00 в Московской области действует предупреждение о беспилотной опасности. МЧС рекомендовало жителям оставаться дома и не подходить к окнам или спуститься в укрытие. Там также предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.
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