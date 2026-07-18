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Вблизи Москвы сбиты семь беспилотников

Силы ПВО уничтожили семь беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что на месте падения БПЛА работают экстренные службы.

Силы ПВО уничтожили семь беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что на месте падения БПЛА работают экстренные службы.

Примерно с 1:00 в Московской области действует предупреждение о беспилотной опасности. МЧС рекомендовало жителям оставаться дома и не подходить к окнам или спуститься в укрытие. Там также предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

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