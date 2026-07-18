NORAD сообщил о перехвате самолета-нарушителя в небе над Нью-Йорком

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило о перехвате легкомоторного гражданского самолета, нарушившего временно закрытое воздушное пространство над Нью-Йорком. Ограничения были введены в связи с подготовкой к финальному матчу чемпионата мира по футболу.
По информации ведомства, это стало первым случаем нарушения режима ограничений, действующих с пятницы по воскресенье в районе стадиона, где пройдет решающая встреча турнира. Для сопровождения воздушного судна были задействованы американские истребители.
Дополнительные меры безопасности введены на фоне проведения крупных мероприятий, связанных с финалом мирового первенства. Ранее в Нью-Йорк прибыл президент США Дональд Трамп, который принял участие в приеме ФИФА и, как ожидается, посетит финальный матч чемпионата мира.
Ранее в Великобритании пилот легкомоторного самолета во время тестового полета «написал» в небе фразу I m bored («Мне скучно»).