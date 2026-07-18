NORAD сообщил о перехвате самолета-нарушителя в небе над Нью-Йорком

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило о перехвате легкомоторного гражданского самолета, нарушившего временно закрытое воздушное пространство над Нью-Йорком. Ограничения были введены в связи с подготовкой к финальному матчу чемпионата мира по футболу.