Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NORAD сообщил о перехвате самолета-нарушителя в небе над Нью-Йорком

Американские истребители перехватили над Нью-Йорком гражданский самолет малой авиации.

Источник: Аргументы и факты

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило о перехвате легкомоторного гражданского самолета, нарушившего временно закрытое воздушное пространство над Нью-Йорком. Ограничения были введены в связи с подготовкой к финальному матчу чемпионата мира по футболу.

По информации ведомства, это стало первым случаем нарушения режима ограничений, действующих с пятницы по воскресенье в районе стадиона, где пройдет решающая встреча турнира. Для сопровождения воздушного судна были задействованы американские истребители.

Дополнительные меры безопасности введены на фоне проведения крупных мероприятий, связанных с финалом мирового первенства. Ранее в Нью-Йорк прибыл президент США Дональд Трамп, который принял участие в приеме ФИФА и, как ожидается, посетит финальный матч чемпионата мира.

Ранее в Великобритании пилот легкомоторного самолета во время тестового полета «написал» в небе фразу I m bored («Мне скучно»).

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше