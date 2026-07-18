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В Индии крокодил утащил в реку 12-летнего мальчика

12-летний мальчик погиб в результате нападения крокодила, ребёнок, который работал в поле, хотел вымыть ноги и руки в реке, сообщает The Times of India.

Источник: Аргументы и факты

12-летний мальчик стал жертвой крокодила, сообщает The Times of India.

Инцидент случился в округе Бахрайч штата Уттар-Прадеш. В материале сказано, ребёнок хотел вымыть ноги и руки в реке. До этого он работал в поле.

Очевидцами нападения стали фермеры и дядя погибшего. Они попытались спаси мальчика, бросая в крокодила камни. Тот схватил ребёнка за ногу и утащил в реку.

Местные жители начали искать мальчика. Его тело нашли спустя несколько часов.

Напомним, в штате Махараштра в Индии крокодил напал на 60-летнего мужчину, купавшегося в реке. Мужчина выжил, но получил серьёзные травмы.

По данным The Sun, на популярном курорте Пуэрто-Вальярта в Мексике произошёл инцидент с нападением крокодила. Жертвой нападения стал 28-летний турист.

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