В Индии крокодил утащил в реку 12-летнего мальчика

12-летний мальчик стал жертвой крокодила, сообщает The Times of India.
Инцидент случился в округе Бахрайч штата Уттар-Прадеш. В материале сказано, ребёнок хотел вымыть ноги и руки в реке. До этого он работал в поле.
Очевидцами нападения стали фермеры и дядя погибшего. Они попытались спаси мальчика, бросая в крокодила камни. Тот схватил ребёнка за ногу и утащил в реку.
Местные жители начали искать мальчика. Его тело нашли спустя несколько часов.
Напомним, в штате Махараштра в Индии крокодил напал на 60-летнего мужчину, купавшегося в реке. Мужчина выжил, но получил серьёзные травмы.
По данным The Sun, на популярном курорте Пуэрто-Вальярта в Мексике произошёл инцидент с нападением крокодила. Жертвой нападения стал 28-летний турист.