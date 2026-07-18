Жителям повреждённого БПЛА дома во Владимире предложили разместиться в ПВР

«С главой города Владимира Сергеем Волковым находимся на месте происшествия. Жильцам предложено эвакуироваться в пункт временного размещения», — уточняется в сообщении.
Полная эвакуация не объявлялась, пострадавших нет. В настоящее время специалисты приступили к оценке ущерба.
Напомним, во Владимире после удара украинского беспилотника загорелась квартира в одном из многоквартирных домов. На месте работают оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.