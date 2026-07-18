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Собянин сообщил об уничтожении уже 22 БПЛА, летевших на Москву

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 15 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летели в сторону Москвы. Об этом в субботу, 18 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 15 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летели в сторону Москвы. Об этом в субботу, 18 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Сбиты еще 15 беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в своем канале в мессенджере МАКС.

Общее число сбитых дронов достигло 22.

В период с 08:00 до 20:00 пятницы, 17 июля, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 105 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами страны, а также над Азовским и Черным морями.

Кроме того, ВС РФ в ночь на 15 июля нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины, используемой для доставки грузов в интересах ВСУ. Российской армией были атакованы порты Черноморск и Днепро-Бугский.

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