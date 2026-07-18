Sky News: Белый дом обсудит с ФИФА влияние пожаров на финал ЧМ

Представители администрации США намерены провести встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино, чтобы обсудить возможные последствия лесных пожаров для проведения финального матча чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил корреспондент Sky News Роб Харрис.
По его информации, основной темой переговоров станет потенциальное влияние дыма от природных пожаров на здоровье игроков, болельщиков и других участников мероприятия. Особое внимание планируется уделить ситуации в районах Нью-Йорка и Нью-Джерси, где пройдет финал турнира.
Встреча состоится накануне решающего матча мирового первенства. Власти США и руководство ФИФА намерены оценить возможные риски и обсудить меры, необходимые для обеспечения безопасности участников и зрителей.
Ранее стало известно, что власти американского мегаполиса Нью-Йорка бесплатно раздают жителям маски вследствие смога, который окутал город из-за лесных пожаров в Канаде.