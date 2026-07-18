Sky News: Белый дом обсудит с ФИФА влияние пожаров на финал ЧМ

По его информации, основной темой переговоров станет потенциальное влияние дыма от природных пожаров на здоровье игроков, болельщиков и других участников мероприятия. Особое внимание планируется уделить ситуации в районах Нью-Йорка и Нью-Джерси, где пройдет финал турнира.