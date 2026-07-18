Серферы спасли восьмерых отдыхающих на острове Русский

Серфер рассказал, что находился на возвышенности, где ловит мобильная связь, и разговаривал по телефону, когда заметил вдали людей примерно в 500 метрах от берега. Он крикнул находившимся внизу серферам, что людям требуется помощь, и они сразу побежали к воде. Пока тренер спускался, ещё двоих отдыхающих понесло течение — Сергей направился прямо к ним. Подплыв, он уточнил, всё ли в порядке, и мужчина ответил, что им нужна помощь.