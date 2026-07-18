Серферы спасли восьмерых отдыхающих на острове Русский

Серферы помогли выбраться на берег восьмерым отдыхающим, которых отнесло сильными волнами от побережья острова Русский. Об этом корреспонденту VLADIVOSTOK1.RU сообщил тренер по серфингу из Владивостока Сергей.
ЧП произошло 16 июля: на мысе Вятлина возникло сильное отбойное течение, которое начало утаскивать людей в открытое море. По словам тренера, всего в тот день из воды вывели восемь человек. Сам Сергей спас мужчину с сыном.
Серфер рассказал, что находился на возвышенности, где ловит мобильная связь, и разговаривал по телефону, когда заметил вдали людей примерно в 500 метрах от берега. Он крикнул находившимся внизу серферам, что людям требуется помощь, и они сразу побежали к воде. Пока тренер спускался, ещё двоих отдыхающих понесло течение — Сергей направился прямо к ним. Подплыв, он уточнил, всё ли в порядке, и мужчина ответил, что им нужна помощь.
Пострадавшие пытались грести параллельно берегу, чтобы выйти из зоны течения, но их всё равно быстро уносило, а силы были на исходе. Тренер слез со своей доски и предложил им взяться за неё, чтобы передохнуть, восстановить дыхание и успокоиться, а затем уже втроём грести к берегу, поддерживая друг друга.
По его словам, главное в такой ситуации — не поддаваться панике. В данном случае помогла волна, которая подтолкнула их ближе к суше: без неё на выход из воды ушло бы ещё около 15 минут. Мужчина, которого спасали, не запаниковал, слушал инструкции, поэтому всё завершилось благополучно.
В комментариях под публикацией горожане поделились похожими историями: некоторые рассказали, как недавно сами вытаскивали из воды тонущих на пляжах Шаморы, Тобизина, Ахлестышева и Вятлина.
В прошлом году только за июль на водоёмах Приморья погибли почти 50 человек. Среди жертв были и дети.