В Шотландии мать признали виновной в убийстве трёхмесячной дочери горячим феном

А ранее в Южной Каролине отец и мать убили четырёхлетнюю дочь, а её тело растворили в кислоте и выбросили в водохранилище. Девочка по имени Джавея Харрис скончалась почти за месяц до того, как её мать обратилась в полицию с заявлением о пропаже. Сыщики полагают, что ребёнок получил смертельную черепно-мозговую травму во время жестокого избиения, однако вызывать врачей родители не стали. Обоим родителям предъявили обвинения в убийстве ребёнка при отягчающих обстоятельствах, а также в уничтожении и надругательстве над человеческими останками.