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Пожар в швейном цехе в Серпухове ликвидирован, есть пострадавшие

Спасатели ликвидировали пожар в ангаре со швейным цехом. Возгорание произошло в подмосковном Серпухове. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Источник: Life.ru

Пожар в швейном цехе в Серпухове ликвидирован. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области.

«02:19 — ликвидация последствий пожара. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

Ведомство не уточнило число пострадавших и характер их травм. Данных о возможной госпитализации также не поступало. В тушении участвовали 35 человек и 12 единиц техники. От МЧС России на месте работали 18 специалистов и шесть машин.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Серпухове загорелся склад швейного производства. Площадь пожара достигла 4 тыс. кв. м. Внутри ангара находилось предприятие по выпуску одежды. На месте работали пожарные и другие экстренные службы. Прокуратура Московской области контролировала установление обстоятельств происшествия. Причину возгорания специалисты определят после тушения и проведения пожарно-технической экспертизы.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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