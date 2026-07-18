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Собянин сообщил о ликвидации уже 33 беспилотников, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 18 июля, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было уничтожено еще 11 вражеских беспилотников (БПЛА). Общее число сбитых дронов достигло 33.

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 18 июля, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было уничтожено еще 11 вражеских беспилотников (БПЛА). Общее число сбитых дронов достигло 33.

— 11 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится на странице мэра в мессенджере МАКС.

15 июля Керчь оказалась полностью обесточена из-за ночной атаки украинской армии на инфраструктуру Крыма. Органы жизнеобеспечения работали за счет резервных источников питания. Глава города Иван Кошель сообщил, что все службы задействованы в аварийно-восстановительных работах.

Кроме того, ВС РФ в ночь на 15 июля нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины, используемой для доставки грузов в интересах ВСУ. Российской армией были атакованы порты Черноморск и Днепро-Бугский.

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