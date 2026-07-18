Взрыв и пожар произошли на базе отдыха в Подмосковье, пострадали две женщины

Жители утверждают, что из одного здания выносили на носилках двух женщин. Точной информации об их состоянии пока нет. Также утверждается, что пожар и взрыв могли произойти из-за неисправности газового оборудования — взлетел на воздух баллон. По другой версии, всё произошло из-за проводки. Официальной информации о происшествии пока нет.