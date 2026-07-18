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Взрыв и пожар произошли на базе отдыха в Подмосковье, пострадали две женщины

Взрыв и пожар произошли на базе отдыха в Московской области. Предварительно пострадали две женщины, сообщили SHOT очевидцы. В пресс-службе МЧС Life.ru рассказали, что площадь возгорания составляла около 250 квадратов.

Источник: Life.ru

Взрыв и пожар произошли на базе отдыха в Подмосковье. Видео © SHOT.

Местные жители рассказали, что услышали взрыв со стороны базы отдыха «Троицкое» (Мытищинский район) около 00:40 ночи. После этого увидели сильное зарево от пожара и языки пламени в районе одного из домов. Затем огонь перекинулся на соседние здания. По словам очевидцев, полыхали корпуса для постояльцев класса «Эконом» и административные постройки. Всего сгорело не менее трёх помещений.

Жители утверждают, что из одного здания выносили на носилках двух женщин. Точной информации об их состоянии пока нет. Также утверждается, что пожар и взрыв могли произойти из-за неисправности газового оборудования — взлетел на воздух баллон. По другой версии, всё произошло из-за проводки. Официальной информации о происшествии пока нет.

Пожарным удалось сбить пламя только к 03:50 ночи. На месте работают экстренные службы.

Ранее спасатели ликвидировали пожар в ангаре со швейным цехом. Возгорание произошло в подмосковном Серпухове. Площадь пожара достигла 4 тыс. кв. м. Внутри ангара находилось предприятие по выпуску одежды. На месте работали пожарные и другие экстренные службы. Прокуратура Московской области контролировала установление обстоятельств происшествия. Причину возгорания специалисты определят после проведения пожарно-технической экспертизы.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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