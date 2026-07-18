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Иран атаковал военные объекты США в Иордании и Кувейте

18 июля агентство Tasnim со ссылкой на данные Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщило, что иранские военнослужащие нанесли удары по военным объектам США на базах в Кувейте и Иордании.

Источник: Reuters

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале, говорится: «Беспилотники армии в рамках 14-го этапа операции “Молния” нанесли удары по складу боеприпасов вторгшейся армии США в лагере Аль-Удайри, по штабным зданиям и складам боеприпасов на базе Али аль-Салем».

Как уточнили в КСИР, после этого иранские военнослужащие нанесли удары по топливным бакам США на базе Аль-Азрак в Иордании.

17 июля в пресс-службе КСИР сообщили, что Иран нанес удар по американским объектам в Бахрейне, уничтожив главный центр искусственного интеллекта и склад беспилотных летательных аппаратов. Позже телеканал Press TV сообщил, что КСИР уничтожил американский беспилотник RQ-11 на юге Ирана.

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