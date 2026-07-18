Иран атаковал военные объекты США в Иордании и Кувейте

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале, говорится: «Беспилотники армии в рамках 14-го этапа операции “Молния” нанесли удары по складу боеприпасов вторгшейся армии США в лагере Аль-Удайри, по штабным зданиям и складам боеприпасов на базе Али аль-Салем».
Как уточнили в КСИР, после этого иранские военнослужащие нанесли удары по топливным бакам США на базе Аль-Азрак в Иордании.
17 июля в пресс-службе КСИР сообщили, что Иран нанес удар по американским объектам в Бахрейне, уничтожив главный центр искусственного интеллекта и склад беспилотных летательных аппаратов. Позже телеканал Press TV сообщил, что КСИР уничтожил американский беспилотник RQ-11 на юге Ирана.