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Число сбитых вблизи Москвы БПЛА увеличилось до 33

Силы ПВО уничтожили еще 26 беспилотников, летевших в направлении Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала суток вблизи столицы уничтожено 33 БПЛА.

Силы ПВО уничтожили еще 26 беспилотников, летевших в направлении Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала суток вблизи столицы уничтожено 33 БПЛА,

Более четырех часов в Московской области продолжает действовать беспилотная опасность. В районе аэропорта Домодедово введены ограничения на использование воздушного пространства.

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