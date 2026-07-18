Число сбитых вблизи Москвы БПЛА увеличилось до 33

Силы ПВО уничтожили еще 26 беспилотников, летевших в направлении Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала суток вблизи столицы уничтожено 33 БПЛА,
Более четырех часов в Московской области продолжает действовать беспилотная опасность. В районе аэропорта Домодедово введены ограничения на использование воздушного пространства.
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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше