Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

18 июля на подлёте к Москве сбили уже 33 украинских дрона

Расчёты противовоздушной обороны сбили ещё 11 украинских беспилотников на подлёте к столице России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Общее число сбитых аппаратов достигло 33.

Источник: Life.ru

«11 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — пишет он.

Ранее украинский дрон попал в квартиру жилого многоэтажного дома во Владимире. Жильцов эвакуировали, открытое горение было ликвидировано. По словам местного губернатора, пострадавших нет. Владельцам пострадавшей квартиры предложили временно разместиться в пунктах временного размещения. В настоящее время специалисты приступили к оценке ущерба.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше