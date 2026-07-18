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Пожар разгорелся в жилом доме во Владимире после попадания БПЛА

В результате прилета беспилотника в многоквартирный жилой дом во Владимире произошло возгорание. Об этом в субботу, 18 июля, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

В результате прилета беспилотника в многоквартирный жилой дом во Владимире произошло возгорание. Об этом в субботу, 18 июля, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

— В результате попадания одного БПЛА в одну из квартир многоквартирного жилого дома во Владимире возник пожар, — говорится в сообщении.

Жильцы эвакуируются, на месте работают оперативные службы. Открытое горение ликвидировано, о пострадавших не сообщалось.

14 июля в Северском районе Краснодарского края в результате падения обломков украинских беспилотников пострадал один человек. Его доставили в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. В поселке Афипском после падения обломков беспилотника возник пожар на территории нефтеперерабатывающего завода.

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