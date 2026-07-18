Директор компании в Приморье скрыл от налоговой больше 91 млн рублей

Директор коммерческой организации сокрыл 91 млн рублей для уплаты налогов. Прокуратура Приморья направила уголовное дело в суд, сообщила пресс-служба ведомства.
«Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя коммерческой организации. Он обвиняется по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, руководитель компании с марта по июнь 2025 года проводил платежи не через расчётный счёт фирмы, а другими способами — напрямую через контрагентов. При этом он знал, что у компании была задолженность перед налоговой. Налоговики могли списать деньги со счетов фирмы в счёт этой задолженности, но из-за махинаций средства просто не попадали на официальные счета. Сумма сокрытых средств превысила 91 млн рублей.
Прокуратура также предъявила иск о взыскании в доход государства этой суммы. Уголовное дело направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.
Ранее больше 131 млн рублей было возвращено в бюджет по делу о налоговых махинациях в Приморье.