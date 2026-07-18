Директор компании в Приморье скрыл от налоговой больше 91 млн рублей

По версии следствия, руководитель компании с марта по июнь 2025 года проводил платежи не через расчётный счёт фирмы, а другими способами — напрямую через контрагентов. При этом он знал, что у компании была задолженность перед налоговой. Налоговики могли списать деньги со счетов фирмы в счёт этой задолженности, но из-за махинаций средства просто не попадали на официальные счета. Сумма сокрытых средств превысила 91 млн рублей.