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В Жуковском ввели временные ограничения

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Жуковский, сообщили в Росавиации.

Источник: РИА "Новости"

«Аэропорт Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.