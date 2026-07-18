В Жуковском ввели временные ограничения

«Аэропорт Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Жуковский, сообщили в Росавиации.
«Аэропорт Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.