Жители Красноярского края отдали аферистам в 2026 году более миллиарда рублей

Прокуроры помогают пострадавшим вернуть накопления в случаях, когда это возможно. Так, с начала года было подано 271 исковое заявление в интересах обманутых людей. В основном действия были направлены на взыскание неосновательного обогащения с так называемых дропперов (посредников, на чьи счета сначала уходят деньги) на общую сумму почти 72 миллиона рублей. Еще 19 исков касаются признания кредитных договоров недействительными, если от имени клиента их заключили аферисты — это около четырех миллионов рублей. С учетом прошлогодних обращений суды уже удовлетворили 152 иска почти на 59 миллионов рублей.