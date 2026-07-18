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18 июля в Ленобласти сбили один украинский беспилотник

Расчёты противовоздушной обороны в Ленинградской области сбили беспилотник Вооружённых сил Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил местный губернатор Александр Дрозденко.

Источник: Life.ru

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Над территорией Ленинградской области сбит 1 БПЛА. Боевая работа продолжается», — говорится в сообщении. Отмечается, что допускается понижение скорости мобильного интернета.

Ранее системы противовоздушной обороны сбили ещё 11 украинских беспилотников на подлёте к Москве. Доведя, таким образом, общее число сбитых дронов до 33 штук. На местах падений обломков беспилотных аппаратов работают экстренные службы.

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