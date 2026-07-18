18 июля в Ленобласти сбили один украинский беспилотник

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Над территорией Ленинградской области сбит 1 БПЛА. Боевая работа продолжается», — говорится в сообщении. Отмечается, что допускается понижение скорости мобильного интернета.
Ранее системы противовоздушной обороны сбили ещё 11 украинских беспилотников на подлёте к Москве. Доведя, таким образом, общее число сбитых дронов до 33 штук. На местах падений обломков беспилотных аппаратов работают экстренные службы.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.