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Собянин сообщил об отражении атаки уже 55 направлявшихся к Москве БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 22 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летели в сторону Москвы. Об этом в субботу, 18 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 22 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летели в сторону Москвы. Об этом в субботу, 18 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— ПВО Минобороны сбили 22 беспилотника, летевшие на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в своем канале в мессенджере МАКС.

Общее число сбитых дронов достигло 55.

14 июля в Северском районе Краснодарского края в результате падения обломков украинских беспилотников пострадал один человек. Его доставили в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. В поселке Афипском после падения обломков беспилотника возник пожар на территории нефтеперерабатывающего завода.

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