Жителей Красноярского края предупредили о возможных ливневых подтоплениях

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям отнестись к предупреждению со всей серьезностью, внимательно следить за оперативными сводками погоды и официальными оповещениями населения, а также соблюдать правила безопасности. Если вода мешает выйти из дома и добраться до безопасного места, лучше обратиться за помощью в эвакуации к специалистам. Непогода создаст проблемы и на дорогах. В условиях плохой видимости и мокрых трасс превышение скорости, несоблюдение дистанции и обгоны смертельно опасны.