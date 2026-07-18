В Котовске в результате атаки ВСУ погибли семь человек, ещё 24 пострадали

Ранее украинский дрон попал в квартиру жилого многоэтажного дома во Владимире. Жильцов эвакуировали, открытое горение было ликвидировано. По словам местного губернатора, пострадавших нет. Владельцам пострадавшей квартиры предложили временно разместиться в пунктах временного размещения. В настоящее время специалисты приступили к оценке ущерба.