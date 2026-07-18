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В Котовске в результате атаки ВСУ погибли семь человек, ещё 24 пострадали

В ночь на 18 июля Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Котовску. В результате попадания беспилотников в логистический центр погибли 7 человек. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.

Источник: Life.ru

«Погибли 7 сотрудников ночной смены. Выражаю соболезнования всем родным и близким, обязательно поможем семьям погибших», — написал он в своём телеграм-канале.

Предварительное число пострадавших — 24. Все они получают необходимую медицинскую помощь в лечебных учреждениях Котовска и Тамбова.

На место ЧП оперативно прибыли бригады скорой помощи, пожарные расчёты, подразделения МЧС и сотрудники правоохранительных органов. Открытое горение на территории склада ликвидировано, но тушение пожара продолжается.

Ранее украинский дрон попал в квартиру жилого многоэтажного дома во Владимире. Жильцов эвакуировали, открытое горение было ликвидировано. По словам местного губернатора, пострадавших нет. Владельцам пострадавшей квартиры предложили временно разместиться в пунктах временного размещения. В настоящее время специалисты приступили к оценке ущерба.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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